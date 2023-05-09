У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Росія вдарила по Одеській області з авіації
Росія вдарила по Одеській області з авіації
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
ГоловнаЕкономікаДержава

Протягом двох днів РФ блокує перевірки українських суден в рамках “зернової ініціативи”, – CNN

Рівень перевірок знизився з початку місяця.

Протягом двох днів РФ блокує перевірки українських суден в рамках “зернової ініціативи”, – CNN
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Українські судна в рамках “зернової ініціативи” протягом двох днів не перевірялися згідно зернової угоди, укладеної за посередництва ООН. Україна звинувачує у затримках життєво важливого експорту продовольства Росію.

Про це пише CNN.

“Спільний координаційний центр вчора та сьогодні перевірок не проводив”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень перевірок знизився з початку місяця. У понеділок українські чиновники звинуватили Росію в фактичному припиненні “зернової ініціативи”, зокрема в тому, що РФ не реєструє та не перевіряє судна, призначені для прямування в українські порти та з них.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, зернова ініціатива була започаткована в липні 2022 року, щоб гарантувати безпечний прохід для суден, які експортують зернові та олійні культури з українських портів у Чорному морі. Значна частина цих суден підтримує гуманітарні операції в такі країни, як Афганістан, Ефіопія, Сомалі та Ємен.

Востаннє угода була продовжена 18 березня на 60 днів і закінчується 18 травня. Переговори між ключовими сторонами поки що не привели до згоди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies