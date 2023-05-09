Протягом двох днів РФ блокує перевірки українських суден в рамках “зернової ініціативи”, – CNN

Українські судна в рамках “зернової ініціативи” протягом двох днів не перевірялися згідно зернової угоди, укладеної за посередництва ООН. Україна звинувачує у затримках життєво важливого експорту продовольства Росію.

Про це пише CNN.

“Спільний координаційний центр вчора та сьогодні перевірок не проводив”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень перевірок знизився з початку місяця. У понеділок українські чиновники звинуватили Росію в фактичному припиненні “зернової ініціативи”, зокрема в тому, що РФ не реєструє та не перевіряє судна, призначені для прямування в українські порти та з них.

Нагадаємо, зернова ініціатива була започаткована в липні 2022 року, щоб гарантувати безпечний прохід для суден, які експортують зернові та олійні культури з українських портів у Чорному морі. Значна частина цих суден підтримує гуманітарні операції в такі країни, як Афганістан, Ефіопія, Сомалі та Ємен.

Востаннє угода була продовжена 18 березня на 60 днів і закінчується 18 травня. Переговори між ключовими сторонами поки що не привели до згоди.