Сольський висловив незгоду з рішенням Молдови про заборону імпорту продовольства з України

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся з міністром сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимиром Боля в Кишиневі.

Про це повідомляє сайт Мінагрополітики.

Міністр вирушив до Молдови після заяв молдовської сторони про намір тимчасово вжити заходів щодо імпорту зернових та олійних культур з України, як це раніше зробили деякі країни ЄС. Боля запевнив, що транзит української агропродукції через Молдову здійснюватиметься в повному об'ємі.

“Микола Сольський висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілими є підстави для подібного рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова”, – йдеться у повідомленні.

Переговори триватимуть.

Нагадаємо, Молдова має намір приєднатися до рішення Європейського Союзу про тимчасове обмеження імпорту зернових з України. Йдеться про введення тимчасового обмеження щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України. Однак планується дозволити транзит зернових.

За словами Володимира Болі, у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю. При цьому, за його словами, тенденція експорту зерна з Молдови є низхідною, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися.