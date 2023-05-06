У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
У Великій Британії відбулась церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
У Великій Британії відбулась церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі
Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Сольський висловив незгоду з рішенням Молдови про заборону імпорту продовольства з України

“Незрозумілими є підстави подібного рішення”.

Сольський висловив незгоду з рішенням Молдови про заборону імпорту продовольства з України
Микола Сольський та Володимир Боля
Фото: minagro.gov.ua

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся з міністром сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимиром Боля в Кишиневі.

Про це повідомляє сайт Мінагрополітики.

Міністр вирушив до Молдови після заяв молдовської сторони про намір тимчасово вжити заходів щодо імпорту зернових та олійних культур з України, як це раніше зробили деякі країни ЄС. Боля запевнив, що транзит української агропродукції через Молдову здійснюватиметься в повному об'ємі.

“Микола Сольський висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілими є підстави для подібного рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова”, – йдеться у повідомленні.

Переговори триватимуть.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, Молдова має намір приєднатися до рішення Європейського Союзу про тимчасове обмеження імпорту зернових з України. Йдеться про введення тимчасового обмеження щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України. Однак планується дозволити транзит зернових.

За словами Володимира Болі, у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю. При цьому, за його словами, тенденція експорту зерна з Молдови є низхідною, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися.

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies