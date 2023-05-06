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​Зеленський закликав американський бізнес інвестувати в Україну

Глава держави заявив про важливість створення нових робочих місць.

​Зеленський закликав американський бізнес інвестувати в Україну
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією штату Юта (США) закликав американський бізнес інвестувати в Україну.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Для нас важливо створювати нові робочі місця. Якщо ви можете допомогти в цьому – зробіть це. Це також внесок у нашу перемогу", – зазначив президент.

Він додав, що Україна потребує підтримки приватного бізнесу у відновленні знищеного російським агресором житла, шкіл та університетів, зруйнованих унаслідок російського ракетного терору енергетичної інфраструктури.

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"Закликаю інвестувати в українську аграрну промисловість та ІТ-сектор. Така співпраця буде взаємовигідною", – зазначив Зеленський.

Також під час зустрічі президент поінформував представників Юти про ситуацію в Україні. Відбувся обмін думками щодо кроків, які представники штату можуть зробити, щоб допомогти Україні перемогти.

Глава держави особливо наголосив, що вітатиме поглиблення двостороннього співробітництва з американським бізнесом у сфері виробництва озброєння і створення нових оборонних технологій.

"Ми відкриті для цього. Запрошуємо вас", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, вчора Зеленський зустрівся у Києві з амбасадорами платформи UNITED24. За словами президента, за рік роботи фандрейзингової платформи на рахунки Нацбанку надійшло понад 325 000 000 доларів внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів. 

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