Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
ГоловнаЕкономікаДержава

​Польща може призупинити оформлення вантажівок до України через акцію протесту польських перевізників

На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі і тварин.

​Польща може призупинити оформлення вантажівок до України через акцію протесту польських перевізників
Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України попередило про можливе ускладнення руху вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це йдеться в дописі управління у фейсбуці.

Підписуйтесь на наш Google News

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польщі сьогодні розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з боку Польщі. У зв’язку з цим, польською Стороною можливе призупинення оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках", - пояснили прикордонники.

Через акцію протесту на виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

Пропуск автобусів відбуватиметься в обох напрямках у звичному порядку.

Нагадаємо, всередині квітня уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку. До цього в країні прокотилися протести польських аграріїв. Згодом польська сторона повідомила, що здійснюватиме додатковий контроль за транзитом аграрної продукції з України.

Крім Польщі питання заборони імпорту агропродукції з України і розширення переліку товарів, які треба внести в "чорний список", порушили Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина. Тоді Європейська Комісія і, зокрема, Польща досягли домовленості щодо заборони ввезення з України п’яти сільськогосподарських продуктів. Таким чином країна зобов'язалася вийти з односторонньої блокади імпорту українського продовольства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies