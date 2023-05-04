​Польща може призупинити оформлення вантажівок до України через акцію протесту польських перевізників

На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі і тварин.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України попередило про можливе ускладнення руху вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це йдеться в дописі управління у фейсбуці.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польщі сьогодні розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з боку Польщі. У зв’язку з цим, польською Стороною можливе призупинення оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках", - пояснили прикордонники.

Через акцію протесту на виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

Пропуск автобусів відбуватиметься в обох напрямках у звичному порядку.

Нагадаємо, всередині квітня уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку. До цього в країні прокотилися протести польських аграріїв. Згодом польська сторона повідомила, що здійснюватиме додатковий контроль за транзитом аграрної продукції з України.

Крім Польщі питання заборони імпорту агропродукції з України і розширення переліку товарів, які треба внести в "чорний список", порушили Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина. Тоді Європейська Комісія і, зокрема, Польща досягли домовленості щодо заборони ввезення з України п’яти сільськогосподарських продуктів. Таким чином країна зобов'язалася вийти з односторонньої блокади імпорту українського продовольства.