Україна домовилася з ЄС продовжити "економічний безвіз" на рік і розблокувати транзит товарів, - Шмигаль

Україна та Євросоюз домовилися про продовження "економічного безвізу" ще на рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без будь-яких квот, мит чи тарифів.

Крім того, вдалося відновити доступ української аграрної продукції на європейський ринок.

"Спільно з Єврокомісією вдалося домовитись про припинення блокування транзиту понад 500 позицій українських аграрних товарів. Робота "Шляхів солідарності" продовжиться. Знято всі інші односторонні заборони, які були введені п'ятьма сусідніми країнами", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що на рівні Єврокомісії вибудували компромісний механізм, який передбачає обмеження щодо експорту чотирьох позицій української аграрної продукції до сусідній країн. "Але це виключно тимчасове обмеження, яке діє до 5 червня", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, нещодавно Польща заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. Услід за нею на такий крок пішла і Угорщина. Заборонила експорт зерна Словаччина.

Згодом міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з України, яку заборонено імпортувати.

Згодом ЄК домовилась із цими державами щодо імпорту української агропродовольчої продукції. А посли країн-членів Європейського Союзу підтримали продовження лібералізації торгівлі з нашою державою.