США можуть вперше в історії оголосити борговий дефолт уже в червні, – Єллен

Дефолт може перевернути світові фінансові ринки та зруйнувати довіру до США як глобального ділового партнера.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що уряд США може оголосити дефолт за боргом уже 1 червня, якщо Конгрес не зможе підвищити верхню боргову межу. Про це вона написала у листі до Конгресу, пише BBC.

Якщо США досягнуть верхньої межі боргу, а зараз це $31,4 трлн, то більше не зможуть позичати гроші.

З 1960 року стелю боргу підвищували, продовжували чи переглядали 78 разів. Зараз республіканці в Палаті представників в обмін на підтримку підвищення стелі вимагають різкого скорочення витрат та скасування деяких запланованих адміністрацією президента США програм, наприклад, списання студентських кредитів та податкових пільг на екологічну енергію. Проти цього виступили демократи в Сенаті та сам Джо Байден, який минулого тижня сказав, що це "не підлягає обговоренню".

Однак на Байдена тиснуть бізнес-групи – вони вимагають розглянути пропозиції республіканців.

Якщо дефолт буде оголошено, це відбудеться вперше в історії США. Дефолт може перевернути світові фінансові ринки та зруйнувати довіру до США як глобального ділового партнера.