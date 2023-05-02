У Палаті представників вважають, що успішний контрнаступ "змінить правила гри у подальшій підтримці" України

МакКол сказав, що від контрнаступу буде багато чого залежати.

Голова комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл МакКол вважає, що успішний контрнаступ змінить "правила гри у продовженні підтримки" України. Техаський республіканець сказав у ефірі Bloomberg Television’s, що контрнаступ "побачать дуже скоро".

Він вважає, що "від цього контрнаступу буде багато чого залежати". Говорячи про рішучу підтримку України спікером Палати представників Кевіном Маккарті раніше того ж дня, МакКол сказав: "Я думаю, що це впливає на решту нашої конференції, Палати представників і Сенату". Він додав, що йому "не знайомий" вислів колишнього президента Дональда Трампа про те, що Росія врешті-решт "захопить всю Україну".

Нагадаємо, в листопаді 2022 ультраправі республіканці в Палаті представників виступили проти допомоги Україні. Однак їхня заява не отримала підтримки від керівництва партії.

Сумнівну риторику зберігає ймовірний кандидат у президенти від GOP ДеСантіс. У березні цього року, коли політична боротьба за електорат в США почала набирати обертів, він заявив, що в Вашингтона є важливіші справи, ніж допомога Україні в війні. Він сказав, що "фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за "безлімітним чеком" протягом "стільки, скільки потрібно", без будь-яких визначених цілей або підзвітності, відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни". Однак того ж місяця він змінив риторику щодо України і перестав називати війну "територіальною суперечкою", а також сказав, що президент РФ є воєнним злочинцем.

Стосовно попередньої заяви він сказав, що її "неправильно охарактеризували".

У квітні ДеСантіс сказав, що Україні потрібно "припинення вогню".

Згідно з соціологічними опитуваннями, більшість виборців Республіканської партії вважають, що їхня держава повинна підтримувати Україну, "доки Росія не виведе всі сили вторгнення зі своєї території або не зазнає поразки на полі бою". Серед прихильників Дональда Трампа за підтримку України висловилися 53% опитаних, серед тих, хто підтримує його конкурента, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, Україну підтримує 63%.