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Втрати російської армії у війні з Україною сягнули у 191 420 осіб

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Втрати російської армії у війні з Україною сягнули у 191 420 осіб
Фото: ГУР МОУ

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 191 420 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 460 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 191 420 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 701 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1) од,
  • артилерійських систем – 2 930 (+9) од,
  • РСЗВ – 544 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 298 (+3) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 947 (+15),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 360 (+1).

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Нагадаємо, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де відбито 41 атаку противника. 

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