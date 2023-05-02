Втрати російської армії у війні з Україною сягнули у 191 420 осіб

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 191 420 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 460 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 191 420 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 701 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1) од,
- артилерійських систем – 2 930 (+9) од,
- РСЗВ – 544 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 298 (+3) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1),
- крилаті ракети ‒ 947 (+15),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 360 (+1).
Нагадаємо, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де відбито 41 атаку противника.