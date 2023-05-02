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Унаслідок ворожого обстрілу Миколаївщини поранення дістали двоє людей

Пошкоджені приватні будинки.

Унаслідок ворожого обстрілу Миколаївщини поранення дістали двоє людей
Наслідки обстрілів Миколаївської області, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Ввечері 1-го травня і вночі 2-го ворог обстріляв Куцурубську і Очаківську громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 1-го травня, з 21:26 по 21:28 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілів поранення отримало дві людини, пошкоджено приватні будинки. У населеному пункті після обстрілів відсутні світло, газ, вода та інтернет”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі, 2 травня, з 03:24 по 03:32 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Нагадаємо, російська армія завдала удару по акваторії Очаківської громади Миколаївщини.

 

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