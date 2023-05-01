З грудня росіяни втратили під Бахмутом вбитими більше 20 тисяч бійців, - Білий дім

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому не став коментувати втрати з українського боку.

Російська армія несе важкі втрати під час спроб взяти Бахмут у Донецькій області.

Це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“На основі розвідданих та інформації, яку ми зібрали, ми оцінюємо, що росіяни зазнали 100 тисяч втрат тільки за період з грудня - й тільки під час боїв у Бахмуті”, - розповів Кірбі.

З них, уточнив Кірбі, понад 20 тисяч росіян були вбиті, решта отримали поранення.

Близько половини з вбитих – найманці ПВК “Вагнер”, більшість з яких набрали у в’язницях.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому не став коментувати втрати з українського боку. Кірбі наголосив, що про це має говорити безпосередньо українське керівництво.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Росіяни численними атаками намагалися прорвати оборону на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Бахмута, дії ворога зазнали невдачі.