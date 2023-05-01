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Морське узбережжя та ліси на Миколаївщині, які перебували на лінії зіткнення, заборонять для відпочинку, - ОВА

"Території, які не були під окупацією і не було обстрілів, вони будуть дозволені для відпочинку", - заявив Віталій Кім.

Морське узбережжя та ліси на Миколаївщині, які перебували на лінії зіткнення, заборонять для відпочинку, - ОВА
Фото: Макс Требухов

На Миколаївщині узбережжя Чорного моря та ліси, розташовані на лінії зіткнення, заборонять для відпочинку.

Про це заявив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

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Натомість на тих території, які зазнали обстрілів, дозволять відпочивати.

"Ліси, які були на лінії зіткнення в активних бойових діях, будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку. Території, які не були під окупацією і не було обстрілів, вони будуть дозволені для відпочинку. В нас таких багато. Чорне море, військові не дадуть, і я погоджуюся з ними повністю, використовувати через загрозу, через замінування", – сказав Кім.

Керівник ОВА додав, що внутрішні водойми в області та певні ділянки будуть доступні для того, щоб люди відпочивали. Також пропрацьовують три локації, які будуть використовувати для реабілітації, зокрема, психологічної. Сюди будуть запрошувати жителів з інших областей.

Нагадаємо, торік обласна військова адміністрація Запорізької області заявила, що в регіоні не відкриватимуть туристичний сезон, а власники баз відпочинку мають зафіксувати збитки - після перемоги кошти стягнуть із держави-агресора на користь бізнесу.

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