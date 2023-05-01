Зеленський вніс у Раду проєкти законів про продовження строку дії воєнного стану і загальної мобілізації

Згідно з пояснювальними записками, пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 20 травня на 90 днів.

Президент Володимир Зеленський вніс у парламент два проєкти законів, які стосуються продовження строку дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Проєкти направили на розгляд оборонного комітету.

Згідно з пояснювальними записками, пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, строк проведення загальної мобілізації - з 20 травня 2023 року на 90 діб.

Нардеп Ярослав Железняк у телеграмі повідомив, що "розгляд у Раді дуже скоро", і що "це вже буде сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни".

Нагадаємо, в лютому Верховна Рада проголосувала за Закон про затвердження Указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" на 90 днів, із 19 лютого.

Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення.