Окупанти збільшили кількість мобільних блокпостів у Бердянську

Йдеться про загони російських військових у 10-12 осіб.

Російські загарбники в окупованому Бердянську (Запорізька область) збільшили кількість мобільних блокпостів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти намагаються посилювати поліцейсько-адміністративний режим на окупованій території Запорізької області. Вони збільшили кількість груп, які здійснюють перевірки цивільних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема їх побільшало в Бердянську. Так звані мобільні блокпости, загони російських військових у 10-12 осіб, працюють у форматі спонтанних перевірок цивільного населення.

"Автомобіль з окупантами може зупинитися в будь-якій точці міста та влаштувати перевірку цивільним автівкам та мешканцям міста. Традиційно перевіряють мобільні телефони на наявність інформації, яку партизани передають Силам оборони", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що окупанти розпочали евакуацію колаборантів у місті Кам'янка-Дніпровська в Василівському районі Запорізької області.