Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти збільшили кількість мобільних блокпостів у Бердянську

Йдеться про загони російських військових у 10-12 осіб.

Окупанти збільшили кількість мобільних блокпостів у Бердянську
Фото: змі окупантів

Російські загарбники в окупованому Бердянську (Запорізька область) збільшили кількість мобільних блокпостів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти намагаються посилювати поліцейсько-адміністративний режим на окупованій території Запорізької області. Вони збільшили кількість груп, які здійснюють перевірки цивільних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема їх побільшало в Бердянську. Так звані мобільні блокпости, загони російських військових у 10-12 осіб, працюють у форматі спонтанних перевірок цивільного населення.

"Автомобіль з окупантами може зупинитися в будь-якій точці міста та влаштувати перевірку цивільним автівкам та мешканцям міста. Традиційно перевіряють мобільні телефони на наявність інформації, яку партизани передають Силам оборони", - додали у ЦНС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що окупанти розпочали евакуацію колаборантів у місті Кам'янка-Дніпровська в Василівському районі Запорізької області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies