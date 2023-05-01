​Відбулася восьма ротація персоналу МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка окупована російськими військовими. Від початку роботи постійної моніторингової групи Агентства – з вересня 2022 року – це вже восьма група експертів.

Про це повідомляє сайт Державної інспекції ядерного регулювання.

“Не зважаючи на постійну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, російські окупанти своїми діями завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці на атомній станції, яка за період окупації суттєво деградувала. У цьому особисто міг переконатися генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час свого візиту на ЗАЕС, який відбувся місяць тому”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що постійні моніторингові місії МАГАТЕ також діють на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС, яка перебуває на етапі виведення з експлуатації. Розташування місій Агентства на всіх українських АЕС відбулося у відповідь на офіційний запит України.

Експерти МАГАТЕ на українських АЕС здійснюють моніторинг ситуації та документують впливи війни на стан ядерної та радіаційної безпеки, надають технічні консультації українським фахівцям, вивчають пріоритетні потреби на ядерних об’єктах для подальшого надання технічної допомоги.