Aspen Teens: fight for UA dream. Діалог української молоді як рушій післявоєнної відбудови України

Але що робить тебе – тобою?

Хтось скаже: ”Я – це мій унікальний досвід та сума моїх почуттів, помножені на досягнення і життєві обставини”. Для когось визначення самоідентичності починається з консолі та гри в Скайрім. А хтось напевно відповість: “Я не уявляю свого життя без коханої людини”.

Важливо, яке саме питання ставить собі людина, коли "позиціонує себе та свою ідентичність". У англійській мові одним зі способів знайомства є питання: what are you? Раніше на нього відповідали: “Я лікарка”, “Я інженер”, “Я геймер”. А після 24 лютого перша відповідь, що спадає на думку: “Я – українець. Це моя ідентичність”.

Коли починати говорити про ідентичність із своїми дітьми, друзями, колегами, батьками? Для цього ніколи не буває “вчасно”. Вчасно – це завжди.

Визначення себе та своєї ідентичності для підлітків

Аспен Інститут Київ зазвичай співпрацює з досвідченими лідерами українського суспільства. Дещо особливим є проєкт Aspen Teens: fight for UA dream, що впроваджується у партнерстві з «Klitschko Foundation», який займається розвитком лідерського потенціалу у підлітків та реалізовує проєкти у сфери освіти, науки й спорту.

Метою проєкту є допомога підліткам 14-17 років в осмисленні поточної ситуації та розумінні своєї ролі у відбудові та оновленні України. Багато з учасників 2-денних семінарів долучається з-за кордону, а відтак ще однією ціллю проєкту є підтримка зв’язку із Україною, а також адаптація до життя за кордоном.

Молоді люди обговорюють тексти провідних українських і зарубіжних мислителів та висловлюють свої думки щодо прочитаного крізь призму власного унікального досвіду. Платформа Aspen Teens: fight for UA dream для них – це безпечний простір для висловлення думок, тут вони будуть почуті та слухатимуть думки інших.

Під час серії діалогів підлітки мотивують одне одного до саморозвитку, формують цілі на майбутнє, за участі модераторів обговорюють з такими ж молодими людьми виклики, з якими щодня зіштовхуються, зокрема, в контексті майбутнього України та його розбудови.

Але семінар не обмежується лише наперед визначеними темами. Відвертий діалог у дозволяє учасникам заглибитись в історію вітчизняної культури, російсько-української війни, краще зрозуміти природу війни в більш широкому сенсі, разом подумати про місце України в європейській спільноті.

Молодь як рушійна сила післявоєнної відбудови України

Усвідомлення своєї ідентичності, своєї “українськості” та свого коріння – ключові складові в успішному майбутньому нашої країни. Це є ідеєю Аспен Інституту Київ та проєкту Aspen Teens: fight for UA dream.

Шлях до досягнення цієї мети складний, довгий та потребує багато зусиль. Тим не менше, ми продовжуємо серію семінарів, адже саме активна молодь є рушієм позитивних трансформацій.

Попереду ще 5 семінарів Aspen Teens: fight for UA dream. Знайти детальну інформацію про проєкт та зареєструватися на наступні семінари можна за посиланням: https://aspeninstitutekyiv.org/event/aspen-teens-fight-for-ua-dream/