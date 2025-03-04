Французький міністр: зупинка військової допомоги Україні віддаляє мир

Французький уповноважений міністр зі справ Європи Бенджамін Хаддад прокоментував рішення американської адміністрації зупинити всю військову допомогу Україні. Він вважає, що це не наблизить, а навпаки віддалить мир, пише The Guardian з посиланням на агентство Reuters.

У спілкуванні з журналістами каналу France 2 Хаддад запитав: "якщо ви хочете миру, чи рішення припинити озброєння України зміцнює мир чи робить його більш віддаленим?". На його думку, це рішення віддалить мир, тому що це лише посилить агресора, яким є Росія.

Розкритикував американське рішення і заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик, який описав останні новини з Білого дому як погані.

Український народний депутат, голова комітету з питань міжнародних відносин Олександр Мережко вважає, що це рішення Трампа допомагає Путіну.

"Виглядає так, ніби це тиск на нас задля капітуляції, прийняття російських вимог. Головне, що це психологічний удар, політичний удар по Україні, це не допомагає нашому духу", – сказав він.

Підтримку рішенню Трампа зупинити допомогу висловили поки що тільки в Угорщині.

Зупинка американської допомоги Україні