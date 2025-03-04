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Французький міністр: зупинка військової допомоги Україні віддаляє мир

Розкритикували рішення і в Польщі. 

Французький міністр: зупинка військової допомоги Україні віддаляє мир
Фото: ОПУ

Французький уповноважений міністр зі справ Європи Бенджамін Хаддад прокоментував рішення американської адміністрації зупинити всю військову допомогу Україні. Він вважає, що це не наблизить, а навпаки віддалить мир, пише The Guardian з посиланням на агентство Reuters. 

У спілкуванні з журналістами каналу France 2 Хаддад запитав: "якщо ви хочете миру, чи рішення припинити озброєння України зміцнює мир чи робить його більш віддаленим?". На його думку, це рішення віддалить мир, тому що це лише посилить агресора, яким є Росія. 

Розкритикував американське рішення і заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик, який описав останні новини з Білого дому як погані. 

Український народний депутат, голова комітету з питань міжнародних відносин Олександр Мережко вважає, що це рішення Трампа допомагає Путіну.

"Виглядає так, ніби це тиск на нас задля капітуляції, прийняття російських вимог. Головне, що це психологічний удар, політичний удар по Україні, це не допомагає нашому духу", – сказав він. 

Підтримку рішенню Трампа зупинити допомогу висловили поки що тільки в Угорщині. 

Зупинка американської допомоги Україні

  • Нині стало відомо про рішення Дональда Трампа зупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується всього, що не встигли поставити на українську територію, зокрема й озброєння, яке було вже в дорозі. 
  • За даними американської преси, відповідне рішення Трамп ухвалив після консультацій з найближчими радниками. За декілька годин до того, як інформація просочилася в ЗМІ, Трамп у соцмережі анонсував "великий вечір" та критикував українського президента за слова про те, що до угоди про мир ще далеко.
  • Зупинка постачань послідувала за нападками на українського президента в Білому домі, де Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили його в неповазі, невдячності і небажанні укласти мир. Володимир Зеленський неодноразово висловлював вдячність американцям за всю надану підтримку і наголошував на її критичній важливості. Однак він підкреслював, що просте припинення вогню без гарантій безпеки не може бути миром, бо Росія вже 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню. Тож, на думку глави держави, перед тим, як підписувати з росіянами мирну угоду, треба визначити, які гарантії матиме Україна і хто саме відповідатиме за ці гарантії.
  • Американська ж адміністрація тисне, щоб Україна спершу погодилася на "мир", а тоді вже отримала гарантії безпеки. 
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