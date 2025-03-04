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Оборонці неба збили 65 ворожих дронів, ще 32 – локаційно втрачені

Загалом Росія запустила по Україні 99 ударних безпілотників. 

Оборонці неба збили 65 ворожих дронів, ще 32 – локаційно втрачені
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 4 березня 2025 року (із 19.00 3 березня) Росія атакувала Україну 99-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 65 із них.

За даними Повітряних сил, атака здійснювалася із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.32 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

  • Унаслідок російської атаки у Одесі постраждали четверо людей. Пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі.
  • Російський ударний безпілотник влучив у будівлю дитячої поліклініки у Сумах. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.
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