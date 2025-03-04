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ЗМІ: Європа може використати 200 мільярдів доларів російських активів як безпекові гарантії для України

Порушення угоди з боку Кремля призведе до конфіскації.

ЗМІ: Європа може використати 200 мільярдів доларів російських активів як безпекові гарантії для України
Саміт у Лондоні
Фото: Офіс Президента

Видання Financial Times стверджує, що Франція, Німеччина та Велика Британія обговорюють механізм конфіскації заморожених російських активів в контексті майбутньої угоди про припинення війни в Україні.

Французькі чиновники пропонували назавжди позбавити Кремль близько 200 мільярдів доларів, які зберігаються в країнах Європи, в разі порушення Москвою зобов'язань, прописаних у документі про мир. Таким чином активи мають стати частиною механізму зі створення безпекових гарантій для України і чинити тиск на путінський режим щодо виконання угоди.

Раніше ідея конфіскації російських грошей зустрічала опір з боку Парижа, Берліна та Брюсселя через побоювання, що це призведе до підриву інвестицій в ЄС та втрати євро статусу надійної валюти для збережень. 

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