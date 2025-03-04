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Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні

Це засіб тиску на керівництво нашої держави.

Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції Bloomberg, президент США Дональд Трамп у понеділок все ж ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. 

Джерела у Вашингтоні стверджують, що заборона постачати Києву засоби протидії російській агресії діятиме, поки Трамп не визначить, що українські лідери "демонструють добровільну прихильність до миру".

Трамп доручив міністру оборони Піту Геґсету поставити на павзу передачу будь-якої зброї, яка не перебуває на території України, - навіть якщо вона вже завантажена на борт літаків чи кораблів або чекає на подальше транспортування у польських транзитних пунктах. 

Таким чином рішення Білого дому ставить під загрозу не лише допомогу на 3,5 мільярда доларів, які залишились чинній адміністрації "у спадок" від Джо Байдена, але й те озброєння, надання якого вже було погоджене - включно з критично важливими боєприпасами, сотнями ракетних систем, антитанковими засобами тощо. 

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