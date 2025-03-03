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Зеленський: мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно, і гарантії безпеки потрібні

Відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі.

Зеленський: мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно, і гарантії безпеки потрібні
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

На сьогоднішній Ставці провели аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час. 

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Хороші результати по контрактах на артилерію – Україні потрібна міцна основа. Далі – дрони, незмінний пріоритет. Захист неба – додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви, дуже дякую тобі, пане Президенте”, - зазначив президент України. 

Прем’єр-міністр України доповів, що ми забезпечуємо всі наші потреби, ми пройдемо по фінансах 2025-й рік. 

“Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно. І гарантії безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі, потім відсутність гарантій безпеки дала змогу Росії розпочати повномасштабне вторгнення, і зараз через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі”, - наголосив голова держави.

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Володимир Зеленський додав, що сьогодні продовжилась робота з європейськими партнерами щодо спеціальної дипломатичної та безпекової архітектури, яка може наблизити мир. 

“Україна, уся Європа, Америка – разом ми можемо забезпечити десятиліття спокою. І треба для цього бути в конструктиві – працювати разом, доповнювати пропозиції одне одного та прискорювати дипломатію для завершення війни”, - запевнив президент України.

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