Відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі.

На сьогоднішній Ставці провели аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Хороші результати по контрактах на артилерію – Україні потрібна міцна основа. Далі – дрони, незмінний пріоритет. Захист неба – додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви, дуже дякую тобі, пане Президенте”, - зазначив президент України.

Прем’єр-міністр України доповів, що ми забезпечуємо всі наші потреби, ми пройдемо по фінансах 2025-й рік.

“Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно. І гарантії безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі, потім відсутність гарантій безпеки дала змогу Росії розпочати повномасштабне вторгнення, і зараз через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні продовжилась робота з європейськими партнерами щодо спеціальної дипломатичної та безпекової архітектури, яка може наблизити мир.

“Україна, уся Європа, Америка – разом ми можемо забезпечити десятиліття спокою. І треба для цього бути в конструктиві – працювати разом, доповнювати пропозиції одне одного та прискорювати дипломатію для завершення війни”, - запевнив президент України.