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​Зеленський провів відео-зустріч з президентами Латвії, Литви та прем’єром Естонії

Співрозмовники обговорили досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

​Зеленський провів відео-зустріч з президентами Латвії, Литви та прем’єром Естонії
​Зеленський провів відео-зустріч з президентами Латвії, Литви та прем’єром Естонії
Фото: Едгарс Рінкевичс

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентами Латвії та Литви Едгарсом Рінкевичсем та Гітанасом Науседою, а також прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалем. 

Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Гарна онлайн-дискусія з президентом Володимиром Зеленським про подальші кроки для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, важливі для роботи над європейською інтеграцією та збереженням трансатлантичного зв'язку", - написав Рінкевичс.

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Минулими вихідними Литву, Латвію та Естонію не запросили до Великобританії на безпековий саміт європейських лідерів, але прем'єр-міністр Сполученого Королівства провів із ними дистанційну розмову.

Президент Литви Гітанас Науседа оприлюднив план дій для підтримки України.

Президент Естонії Алар Карріс висловився за те, аби Євросоюз запровадив повне торгове ембарго щодо Росії.

Міністри закордонних справ Північної Європи та Балтії заявили, що європейські країни повинні глибше залізти в свої кишені.

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