Президент Естонії висловився за повне торгове ембарго з боку ЄС щодо Росії

Президент Естонії Алар Карріс висловився за те, аби Євросоюз запровадив повне торгове ембарго щодо Росії.
Про це йдеться у дописі Карріса в соцмережі Х.
«Європейський Союз має ще більше посилити незалежність та припинити весь імпорт російських енергоносіїв до ЄС. Ми навіть маємо серйозно розглянути повне торгове ембарго щодо Росії», - написав естонський президент.
- Ця заява з’явилася після того, як Литва, Латвія та Естонія відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі.
- На зустрічі лідерів країн Балтії, а також Польщі 9 лютого у Вільнюсі йшлося про захист критичної інфраструктури ЄС та співпрацю блоку із НАТО і загрози з боку РФ, передає ERR.
- Ще у березні 2022 року Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією.
- Навесні 2023 року партнери США з “Групи семи” відхилили пропозицію Штатів оголосити заборону на весь експорт до Росії за винятком продовольства та медикаментів.