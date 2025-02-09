Президент Естонії висловився за повне торгове ембарго з боку ЄС щодо Росії

Мова йде і про зупинку всього імпорту російських енергоносіїв до блоку.

Президент Естонії Алар Карріс висловився за те, аби Євросоюз запровадив повне торгове ембарго щодо Росії.

Про це йдеться у дописі Карріса в соцмережі Х.

«Європейський Союз має ще більше посилити незалежність та припинити весь імпорт російських енергоносіїв до ЄС. Ми навіть маємо серйозно розглянути повне торгове ембарго щодо Росії», - написав естонський президент.