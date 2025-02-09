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Президент Естонії висловився за повне торгове ембарго з боку ЄС щодо Росії

Мова йде і про зупинку всього імпорту російських енергоносіїв до блоку.

Президент Естонії висловився за повне торгове ембарго з боку ЄС щодо Росії
Президент Естонії Алар Карріс
Фото: Х/Alar Karis

Президент Естонії Алар Карріс висловився за те, аби Євросоюз запровадив повне торгове ембарго щодо Росії.

Про це йдеться у дописі Карріса в соцмережі Х.

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«Європейський Союз має ще більше посилити незалежність та припинити весь імпорт російських енергоносіїв до ЄС. Ми навіть маємо серйозно розглянути повне торгове ембарго щодо Росії», - написав естонський президент.

  • Ця заява з’явилася після того, як Литва, Латвія та Естонія відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі
  • На зустрічі лідерів країн Балтії, а також Польщі 9 лютого у Вільнюсі йшлося про захист критичної інфраструктури ЄС та співпрацю блоку із НАТО і загрози з боку РФ, передає ERR.
  • Ще у березні 2022 року Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією.
  • Навесні 2023 року партнери США з “Групи семи” відхилили пропозицію Штатів оголосити заборону на весь експорт до Росії за винятком продовольства та медикаментів. 
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