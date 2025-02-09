ЗМІ: над базою в Німеччині, де проходять навчання українські військові, помітили невідомі дрони

У німецькому Швезінгу над базою, де проходять підготовку українські військові, у січні шість разів виявляли невідомі безпілотники.

Про це повідомляє Spiegel.

Згідно внутрішнього звіту, який цитувала газета Süddeutsche Zeitung, німецька армія виявила невідомі безпілотники над авіабазою у Швезінгу шість разів у січні. Незважаючи на використання спеціальних пристроїв, німецьким військовим не вдалося посадити дрони або визначити місцезнаходження пілотів.

Авіабаза в Північному морі вважається зоною особливої безпеки не лише тому, що там тренуються німецькі солдати на ЗРК Patriot. Також вже кілька місяців там проходять підготовку українські військові.

Німецька армія припускає, що за базою шпигували через навчання на системах Patriot, зокрема у шпигунстві підозрюють російські спецслужби.

Згідно з внутрішнім звітом, на об'єкті в Швезінгу використовувалося кілька пристроїв для боротьби з невеликими безпілотними літальними апаратами, які можна використовувати для націлювання на безпілотники, а потім збивати їх за допомогою сигналів перешкод. Згідно з повідомленням, дві інші системи захисту також не спрацювали.