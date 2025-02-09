У Торецьку російькі окупанти намагалися повісити прапор РФ над шахтою, але ЗСУ накрили їх вогнем вогнем з дрона та завадили задуманому.

Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця".

"Сьогодні вранці окупант видерся з прапором країни-агресора на копер шахти у Торецьку", — ідеться у повідомленні.

Пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" скинули вибухівку на росіян, а суміжники з окремої механізованої бригади - накрили вогнем артилерії.

"В результаті — ворожу триколорну ганчірку навіть не встигли розгорнути", — кажуть військові.

За інформаціює військових, інша штурмова група росіян намагалася будь-яким чином "запхати триколор окупаційної армії в місто — просто закинули його на будівлю, як непотріб".

"Натомість, бомбер бригади "Хижак" зробив фантастичне — збив ворожу триколорну ганчірку скидом ВОГа", — додали в ЗСУ.