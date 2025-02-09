ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Історична подія. Балтія від’єдналася від енергомережі Росії
Історична подія. Балтія від’єдналася від енергомережі Росії
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони завадили росіянам повісити прапор РФ над шахтою у Торецьку

Український FPV-дрон вкрив вогнем окупантів.

Сили оборони завадили росіянам повісити прапор РФ над шахтою у Торецьку
Фото: скріншот

У Торецьку російькі окупанти намагалися повісити прапор РФ над шахтою, але ЗСУ накрили їх вогнем вогнем з дрона та завадили задуманому.

Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця".

"Сьогодні вранці окупант видерся з прапором країни-агресора на копер шахти у Торецьку", — ідеться у повідомленні.

Пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" скинули вибухівку на росіян, а суміжники з окремої механізованої бригади - накрили вогнем артилерії.

"В результаті — ворожу триколорну ганчірку навіть не встигли розгорнути", — кажуть військові.

За інформаціює військових, інша штурмова група росіян намагалася будь-яким чином "запхати триколор окупаційної армії в місто — просто закинули його на будівлю, як непотріб".

"Натомість, бомбер бригади "Хижак" зробив фантастичне — збив ворожу триколорну ганчірку скидом ВОГа", — додали в ЗСУ.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies