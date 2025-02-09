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З прифронтового Куп'янська евакуювали ще трьох людей

Рятувальники закликають мешканців населених пунктів, де оголошена евакуація, зберегти своє життя.

З прифронтового Куп'янська евакуювали ще трьох людей
Фото: ДСНС України

9 лютого рятувальники ДСНС евакуювали ще трьох цивільних жителів Харківщини. 

Про це повідомляє ДСНС Харківської області. 

"Рятувальники ДСНС провели обов’язкову евакуацію мешканців міста Куп'янська. За допомогою броньованого автомобіля евакуйовано 3 осіб. У заходах брали участь 3 рятувальники та 1 одиниця техніки ДСНС", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники закликають мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація: "бережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні місця".

На Харківщині діє цілодобова "гаряча лінія" з питань евакуації, організована при благодійній організації "Координаційний гуманітарний центр".

  • Майже 1200 людей ще підлягають евакуації з правого берега Куп’янської громади. 133 цивільних залишаються на лівому. Понад 1480 жителів 29 населених пунктів Борівської громади також підлягають евакуації. 
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