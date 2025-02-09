З прифронтового Куп'янська евакуювали ще трьох людей

Рятувальники закликають мешканців населених пунктів, де оголошена евакуація, зберегти своє життя.

9 лютого рятувальники ДСНС евакуювали ще трьох цивільних жителів Харківщини.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

"Рятувальники ДСНС провели обов’язкову евакуацію мешканців міста Куп'янська. За допомогою броньованого автомобіля евакуйовано 3 осіб. У заходах брали участь 3 рятувальники та 1 одиниця техніки ДСНС", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники закликають мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація: "бережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні місця".

На Харківщині діє цілодобова "гаряча лінія" з питань евакуації, організована при благодійній організації "Координаційний гуманітарний центр".