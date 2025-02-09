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На Краматорському напрямку бійці ДПСУ знищили сім одиниць ворожої бронетехніки

Знищено 2 танки, 2 БТР, 2 БМП та броньований тягач БТС-4 ворога.

На Краматорському напрямку бійці ДПСУ знищили сім одиниць ворожої бронетехніки
Фото: Скріншот

Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" Державної прикордонної служби України знищили два танки та ще п’ять одиниць ворожої бронетехніки на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"2 танки, 2 БТР, 2 БМП та броньований тягач БТС-4 – техніка ворога, пошкоджена й знищена завдяки успішній роботі операторів ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста", – ідеться в описі відео знищення ворожої техніки. 

Попри намагання противника прорвати наші позиції на Краматорському напрямку, прикордонники чинять йому гідний опір.

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