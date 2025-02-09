Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" Державної прикордонної служби України знищили два танки та ще п’ять одиниць ворожої бронетехніки на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"2 танки, 2 БТР, 2 БМП та броньований тягач БТС-4 – техніка ворога, пошкоджена й знищена завдяки успішній роботі операторів ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста", – ідеться в описі відео знищення ворожої техніки.

Попри намагання противника прорвати наші позиції на Краматорському напрямку, прикордонники чинять йому гідний опір.