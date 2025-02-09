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Уночі ворог атакував Нікопольщину Дніпропетровської області. Є пошкодження

Люди не постраждали.

Уночі ворог атакував Нікопольщину Дніпропетровської області. Є пошкодження
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

У ніч на 9 лютого ворог двічі обстріляв з артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області. Зокрема, під обстрілами опинилися Нікополь та Червоногригорівська громада.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Потрощені три приватні будинки, надвірна та господарська споруди, ще одна – знищена. Зачепило й газогін. Люди не постраждали", — каже Лисак.

Також внаслідок дронової атаки вибухи лунали на Синельниківщині. Унаслідок атаки "Шахеда" виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. 

Над Дніпропетровщиною Сили ППО знищили 2 ворожі безпілотники.

  • На Херсонщині за добу через російські обстріли постраждали п'ятеро цивільних, серед них дитина. 
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