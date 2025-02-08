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Удар РФ по Полтаві: у лікарні помер поранений, кількість жертв зросла до 15

1 лютого росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку у Полтаві.

Удар РФ по Полтаві: у лікарні помер поранений, кількість жертв зросла до 15
Фото: ДСНС

У лікарні помер чоловік, який тиждень перебував у комі після поранення внаслідок російського удару по Полтаві 1 лютого, передає Суспільне із посиланням на дружину загиблого.

Під час ракетного удару по житловому будинку у Полтаві 1 лютого осколок потрапив Михайлу Деревянову у голову. Чоловіка того ж дня госпіталізували до лікарні. Він тиждень перебував у комі в реанімаційному відділенні.

Загалом 1 лютого внаслідок ракетного удару по житловому будинку у мікрорайоні Браїлки загинуло 15 людей. З них 3 дітей віком 7, 9 і 12 років. Крім того, 20 людей постраждали, з них 4 дитини віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років. 22 людини врятовані.

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