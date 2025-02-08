Умєров і голова Військового комітету НАТО обговорили пришвидшення постачання зброї на передову

Також йшлося про фінансування української оборонної промисловості і локалізацію виробництва та ремонту озброєння в Україні.

Сьогодні, 8 лютого, міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із новопризначеним головою Військового комітету НАТО, адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

Як зазначає Міноборони, його перша офіційна закордонна поїздка на посаді – саме в Україну. Це чіткий сигнал підтримки та визнання нашої ключової ролі в євроатлантичній безпеці.

Умєров висловив вдячність країнам-членам Альянсу за всебічну допомогу та наголосив на важливості продовження ефективної співпраці. Зі свого боку Адмірал Каво Драгоне запевнив: НАТО залишатиметься відданим своїм зобов’язанням щодо підтримки України й працюватиме ще швидше для зміцнення наших оборонних спроможностей.

Разом із генерал-лейтенантом Кирилом Будановим поінформували делегацію про актуальну ситуацію на фронті, плани та потенціал ворога. Міністр наголосив, що Україні критично необхідне постачання сучасної техніки та озброєння для зміцнення наших бригад.

Сторони проаналізували динаміку військової допомоги та визначили пріоритети:

фінансування української оборонної промисловості

локалізація виробництва та ремонту озброєння в Україні

пришвидшення постачання зброї на передову.

Міністр оборони наголосив, що українська оборонна промисловість здатна стати важливим елементом європейської та євроатлантичної системи безпеки.

“Спільно з партнерами ми нарощуємо виробничі потужності, щоб забезпечити українську армію всім необхідним та посилити обороноздатність вільного світу”, – сказав Умєров.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський ознайомив голову Військового комітету НАТО з виробництвом української далекобійної зброї. Також сторони обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн» та оборонні потреби України.