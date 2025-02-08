Рік на чолі ЗСУ: Сирський назвав ключові пріоритети на посаді головнокомандувача

Ключовий пріоритет – збереження життя людей. Також серед пріоритетів нарощення далекобійності, а також удосконалення підготовки особового складу.

Рік тому, 8 лютого 2024 року, Олександр Сирський був призначений на посаду Головнокомандувача Збройних Сил України.

Сьогодні Сирський назвав ключові пріоритети на посаді.

Ключовий пріоритет: збереження життя людей.

У Збройних Силах розроблена і впроваджується комплексна програма “Збереження життя військовослужбовців”. Ключовими напрямками програми є: технологізація армії, удосконалення підготовки українських захисників, покращення надання медичної допомоги на всіх етапах. Важливий аспект реалізації програми – це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.

Пріоритет 2: бий здалеку.

Протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1,3 млн безпілотників. Ми перші у світі створили Сили безпілотних систем, масштабували вже існуючі легендарні підрозділи “Птахи Мадяра”, “Ахіллес”, “К-2” та інші. Розвиваємо напрямки роботизованих платформ, наземних і морських дронів. Ворог сповна відчуває на собі потужність наших FPV-дронів. За рік кількість цілей, уражених ударними БпЛА різних типів, перевищила 461 тисячу.

Рік тому перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2.

Висловлюю вдячність вітчизняним зброярам, які нарощують виробництво та посилюють фронт озброєннями і військовою технікою з позначкою "зроблено в Україні".

Також це стало можливим завдяки цілеспрямованому знищенню нашими зусиллями російської артилерії. За рік нами знищено близько 13 050 ворожих артсистем (за два попередні роки – 8400). Успішна контрбатарейна боротьба разом із роботою дронів припиняє домінування російських гармат на полі бою.

Пріоритет 3: щоб перемагати, готуйся.

Попри безперервний тиск агресора на полі бою, ми докладаємо максимум зусиль для покращення підготовки українських військовослужбовців. Збільшено термін базової загальної військової підготовки (БЗВП) до 1,5 місяця. Це дало змогу наростити програму навчання та включити до неї необхідні сучасні елементи, зокрема РЕБ та БпЛА. Розглядаємо можливість подовження базової підготовки до 2 місяців.

Посилюємо підготовку інструкторів. Провели успішний експеримент щодо проведення БЗВП на тилових фондах бойових бригад. Крім того, я наполягаю на забезпеченні 14-денного курсу адаптації у військових частинах після БЗВП ще перед бойовою роботою.

Цього року вперше підготовка на іноземних зразках озброєння і військової техніки здійснюється не закордоном, а в Україні, що суттєво оптимізує витрати і час. Це стало можливим за рахунок збільшення кількості підготовлених закордоном інструкторів.

Також збільшена відносно закордонної частка підготовлених в Україні сержантів та ключових фахівців – снайперів, саперів, бойових медиків.

Пріоритет 4: росія у вогні.

Триває нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія москви проти нашої держави.

Дистанція ураження DeepStrike углиб території рф вже досягла 1,7 тис. км. Готуємо нові далекобійні засоби, і вони будуть застосовані.

За цей рік цілями успішного комплексного вогневого ураження на території російської федерації стали 377 об’єктів військового призначення.

Повітряними Силами та іншими складовими сил оборони протягом року знищено 9 200 повітряних цілей різних типів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році (3 798).

Пріоритет 5: нестандартні дії. Не лише оборона.

Україна здатна контратакувати, бити та гнати ворога. Це довели оборона Києва, Харківська наступальна операція, звільнення правобережної Херсонщини. Це продемонструвала й Курська операція. Ми створили буферну зону на Курщині, зруйнувавши замисел ворога почати новий наступ на Суми та Харків. Також цією операцією послабили тиск на деякі ділянки фронту.

За 6 місяців активних бойових дій на території рф загальні втрати російських військ у живій силі склали понад 47 тисяч осіб, з них понад 19 тисяч – убитими. Причому це найбільш підготовлені російські війська. Зазнало розгрому й угруповання північнокорейських найманців.

Під час операції взято в полон 924 військових армії рф. Поповнення обмінного фонду дозволило визволити частину наших військовослужбовців, зокрема тих, хто перебував у неволі з весни 2022 року.

Пріоритет 6: змінюватись, щоб перемогти.

Рік тому ми розпочали роботу з аудиту військових частин та органів військового управління, зокрема Генерального штабу. За результатами аудиту було розформовано або скорочено низку військових структур і установ, що дозволило усунути дублювання функцій, прибрати невластиві функції та зменшити невиправдано роздуті штати. Генеральний штаб став дієвим органом військового управління.

За рахунок вивільненого особового складу ми доукомплектували органи управління оперативного, тактичного рівнів і бойові військові частини. Близько 70 тисяч військовослужбовців відряджено у зону бойових дій в результаті скорочення (зменшення) чисельності частин охорони, обслуговування та забезпечення.

Пріоритет 7: нарощення спроможностей.

Протягом року Збройні сили наростили бойовий потенціал, що дозволило нам не допустити прориву противника та стримувати його наступ, попри збільшення чисельності угруповання ворожих військ ще на 140 тис. осіб.

Ми створили штурмові підрозділи (роти, батальйони), які під час ведення активних бойових дій (наступу), у тому числі у Курській області, показали свою ефективність. На їхній основі сьогодні формуємо штурмові полки.

Також нам вдалось відчутно наростити спроможності Збройних Сил щодо боротьби в електромагнітному спектрі. Додатково сформовано батальйон радіоелектронної боротьби, понад сто рот РЕБ у бригадах та відділення РЕБ у лінійних батальйонах бригад.

Розпочато формування окремого навчального Центру підготовки фахівців радіоелектронної боротьби. Розроблено та розпочато впровадження у військах системи управління засобами РЕБ "Айсберг". Проведено кодифікацію 83 новітніх засобів РЕБ та поставлено у війська десятки тисяч засобів. Проведено нарощування спроможностей підсистеми РЕБ "Покрова".

Ми збільшили спроможності винищувального авіаційного прикриття завдяки залученню літаків F-16. Зміцнюємо нашу протиповітряну оборону також багатоцільовими винищувачами Mirage 2000, які вже надані французькими партнерами.

Удосконалили протидію та ураження БпЛА за рахунок залучення зведених літакових та вертолітних загонів, екіпажів БпЛА-перехоплювачів. Посилили протидію керованим авіабомбам та ураження КАБів шляхом додаткового розгортання сучасних апаратно-програмних комплексів та засобів РЕБ.

Здійснили безпосереднє прикриття пріоритетних об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та промисловості.

Пріоритет 8: єдність – запорука нашої стійкості.

“Цей рік я пройшов разом із нашими воїнами. Я регулярно зустрічаюся з ними на передовій, чую їхні пропозиції і побажання, працюю разом із ними на пунктах управління над новими рішеннями для фронту. Знаю, що вони втомлені. Для багатьох ця війна триває вже скоро 11 років. Три останні роки – без відпочинку, у постійній боротьбі. Чи є проблеми? Так, є. Але ми знаємо про ці виклики та робимо все можливе, щоб їх подолати”, – зазначив Сирський.

Історія доводить: Україна буде існувати, поки є її Збройні Сили. А Збройні Сили воюватимуть доти, доки український народ стоятиме з ними пліч-о-пліч. Пам’ятаймо, що єдність – це те, що допомогло нам вистояти у 2022-му і що має вести нас до перемоги зараз. Бачу в цьому свою місію і виконую її.