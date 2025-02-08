Події сталися у селах Лукнів і Чемер.

Дві пожежі у Чернігівській області забрали життя двох людей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні внаслідок пожеж у селах Лукнів і Чемер загинули чоловіки 1961 і 1963 років народження.

Попередня причина – необережність під час куріння.

“Рятувальники закликають: не паліть у будинках, ретельно гасіть недопалки! Бережіть життя!”, ‒ закликали у ДСНС.

У січні в Одесі через займання саморобного опалювального електроприладу загинув чоловік, загорілася одна із квартир у Хаджибейському районі міста.