Сили оборони: РФ посилює обстріли північного прикордоння України

Ворожа армія майже удвічі посилила кількість обстрілів північного прикордоння України. Мова йде про території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей.

Про це розповідає речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише "РБК-Україна".

Зокрема, лише за минулу добу зафіксовано майже удвічі збільшення активності обстрілів з боку російської армії. Під обстрілами опинилися близько 50 населених пунктів прикордоння.

Під час обстрілів росіяни застосувують реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, і міномети. Також ворог використовує скиди з БпЛА, FPV-дронів, некеровані авіаракети з гелікоптерів, керовані авіабомби з літаків. Противник задіює всі наявні типи безпілотників: дрони на оптоволокні, ударні БПЛА типу Shahed та "Герань-2", безпілотники зі скидами.

За словами речника, війська РФ застосовують тактику подвійного удару по цивільному населенню на прикордонних територіях.

"Здебільшого жертвами обстрілів або дронів стає цивільне населення прикордоння. Вони поцілюють і в житлові будинки, і в автотранспорт, в об'єкти критичної інфраструктури. Також є неодноразові випадки, коли застосовують тактику подвійного удару під час виконання Силами оборони евакуаційно-рятувальних заходів, завдають повторного удару", — каже Мисник.

Також на прикордонні спостерігається активність ворожих ДРГ. Фіксуються випадки спроб їхнього проникнення на територію України.

"Активність застосування ворогом ДРГ зберігається, є такі поодинокі випадки. В нас є протидиверсійні резерви та всі наші військові технічні напрацювання для їхнього своєчасного виявлення. Ми вивчаємо їхню тактику", — додає речник.