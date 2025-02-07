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Кабмін виділяє 9 млрд грн Харкову і Миколаївщині на відновлення і будівництво магістральних водогонів

Харків отримає 1 млрд грн, а Миколаївщина - 8 млрд грн.

Кабмін виділяє 9 млрд грн Харкову і Миколаївщині на відновлення і будівництво магістральних водогонів
Засідання уряду
Фото: Пресслужба Кабміну

На засіданні 7 лютого Кабмін виділив кошти для Харкова і Миколаївщини на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери та будівництво магістральних водогонів.

Як повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, 1 млрд грн отримає Харків, 8 млрд грн – Миколаївська область.

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У Харкові ці кошти допоможуть місцевій владі провести найбільш нагальні роботи, пов’язані з водо- й теплопостачанням, а також водовідведенням. «Принциповою умовою надання субвенції є те, що цей ресурс має бути використаним до кінця року. Тобто, ідеться про найважливіші потреби міста тут і зараз. Ці кошти є частиною нашої спеціальної допомоги для регіону», - зауважив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що для Миколаївщини на засідання Кабміну затвердили порядок використання виділених коштів.

«Російські терористи зруйнували спочатку водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС, і тим самим позбавили місто доступу до питної води... Проєкт передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг. Ухвалюємо необхідні рішення, аби прискорити виконання всіх робіт та мінімізуємо ризики їх несвоєчасного завершення», - сказав Шмигаль.

Він додав, відповідальні відомства отримали завдання завершити роботи в максимально стислі терміни, аби Миколаїв знову мав стабільне водопостачання.

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