Міжнародні резерви України у січні зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня

Зараз вони становлять 43 млрд доларів.

Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43 003,1 млн дол. США. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня, повідомляє СБУ.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

У січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 29,4%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 756,3 млн дол. США та викупив до резервів 6,6 млн дол. США.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки Уряду України в НБУ в січні надійшло 3 000 млн євро від Європейського союзу.

Виплати за обслуговування та погашення державного боргу уряду в іноземній валюті становили 535,8 млн дол. США, з яких:

373,3 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

85,1 млн дол. США – обслуговування ОЗДП;

77,2 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

0,2 млн дол. США – виплати іншим кредиторам України.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 401,7 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту.