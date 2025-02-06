Зеленський зустрівся з директоркою Європейського банку реконструкції та розвитку

6 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

За словами Зеленського, говорили про розширення напрямів допомоги, збільшення прямих інвестицій у приватний сектор і про співпрацю в банківській сфері.

«Також обговорили те, як підтримати наших людей, передусім тих, хто через російську окупацію був змушений покинути свій дім. Шукаємо можливості забезпечити їх житлом і обовʼязково це зробимо», - сказав глава держави.

Пресслужба ЄБРР згодом оприлюднила повідомлення про те, що банк продовжить підтримувати Україну.

«Як наш президент Оділь Рено-Бассо сказала президенту України Володимиру Зеленському, народ України може розраховувати на ЄБРР у вирішенні нагальних проблем країни та просуванні її довгострокових прагнень», - ідеться в повідомленні.

Також у ЄБРР зазначили, що фінустанова скерувала в Україну понад 6,2 млрд євро і працює над якнайшвидшою реалізацією критично важливих енергетичних та інфраструктурних проєктів.