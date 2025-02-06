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Зеленський зустрівся з директоркою Європейського банку реконструкції та розвитку

Говорили, зокрема, про підтримку переселенців. 

Зеленський зустрівся з директоркою Європейського банку реконструкції та розвитку
зустріч Володимира Зеленського і глави ЄБРР Оділь Рено-Бассо
Фото: Facebook/European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

6 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

За словами Зеленського, говорили про розширення напрямів допомоги, збільшення прямих інвестицій у приватний сектор і про співпрацю в банківській сфері. 

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«Також обговорили те, як підтримати наших людей, передусім тих, хто через російську окупацію був змушений покинути свій дім. Шукаємо можливості забезпечити їх житлом і обовʼязково це зробимо», - сказав глава держави.

Пресслужба ЄБРР згодом оприлюднила повідомлення про те, що банк продовжить підтримувати Україну.

«Як наш президент Оділь Рено-Бассо сказала президенту України Володимиру Зеленському, народ України може розраховувати на ЄБРР у вирішенні нагальних проблем країни та просуванні її довгострокових прагнень», - ідеться в повідомленні.

Також у ЄБРР зазначили, що фінустанова скерувала в Україну понад 6,2 млрд євро і працює над якнайшвидшою реалізацією критично важливих енергетичних та інфраструктурних проєктів.

  • 4 лютого відбулася зустріч Оділь Рено-Бассо з главою українського уряду Денисом Шмигалем.
  • Крім того, Зеленський поставив завдання міністру фінансів Сергію Марченко і віцепрем’єру-міністру з відновлення Олексію Кулебі розробити протягом двох тижнів чітку програму підтримки внутрішніх переселенців.
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