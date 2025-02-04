Зеленський озвучив результати роботи програм підтримки і поскаржився на проблеми з імпортом-експортом

За підсумками засідання РНБО 4 лютого Володимир Зеленський озвучив результати роботи програм підтримки українців.
У вечірньому відеозверненні глава держави повідомив про майже 13 мільйонів заявок на «єПідтримку» і понад 5 мільйонів клієнтів програми «Національний кешбек». «Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду.», - додав Зеленський.
Президент також повідомив, що з 1 вересня в Україні будуть готові зробити індексацію пенсій.
Також глава держави поскаржився на значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту.
«...Імпорт – і це стосується не зброї – значно перевищує наш експорт. Тенденція, яку слід змінити. Слід значно більше створювати можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати і щодо інших галузей», - наголосив Зеленський.
- На засіданні уряду 4 лютого Денис Шмигаль повідомив, що найбільше українці витрачають кошти Зимової єПідтримки на оплату комунальних послуг — 56%, а також спрямовують їх на купівлю ліків, книг та донати на ЗСУ.
- За програмою «Доступні субсидії» майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг.
- Крім того, із 29 січня цього року запрацювала субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, яка доступна родинам, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду.