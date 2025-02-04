Шмигаль зустрівся із президенткою ЄБРР і анонсував підготовку нових спільних проєктів

Говорили і про розвиток кредитування в Україні.

4 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

За словами Шмигаля, у 2024 році банк збільшив інвестиції в Україну до 2,4 млрд євро.

«ЄБРР співпрацює з державним та приватним сектором. У фокусі нашого співробітництва — енергетика, інфраструктура, реформи. Обговорили посилення енергетичної стійкості України. А також шляхи, як ЄБРР може підтримати проєкти у цій сфері. Зокрема, завдяки посиленню співпраці з українськими державними енергетичними компаніями. Готуємо нові спільні проєкти», - повідомив глава уряду і додав, що з Оділь Рено-Бассо обговорили також розвиток кредитування в Україні.

Також Шмигаль висловив сподівання на продовження співпраці у сфері транспорту та відновленні інфраструктури.