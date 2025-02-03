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Банк розвитку Ради Європи схвалив додаткові €150 млн для двох житлових проєктів в Україні

50 мільйонів скерують на отримання житла ВПО, а ще 100 – на компенсації за знищені унаслідок війни оселі. 

Банк розвитку Ради Європи схвалив додаткові €150 млн для двох житлових проєктів в Україні
Фото: Макс Левин

Банк розвитку Ради Європи схвалив додаткові €150 млн для двох житлових проєктів в Україні. 50 мільйонів скерують на отримання житла ВПО, а ще 100 – на компенсації за знищені унаслідок війни оселі. 

Як повідомили у Міністерстві фінансів, заступниця профільного міністра Ольга Зикова взяла участь у засіданні Адміністративної Ради Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ), яке проходило у Парижі. 

Під час засідання представили та затвердили новий проєкт для України на 50 млн євро, який допоможе внутрішньо переміщеним особам (ВПО) отримати власне житло. За даними Мінфіну, ці гроші допоможуть забезпечити власним житлом 1 460 українських сімей протягом 2025 року на найбільш доступних умовах. Внутрішньо переміщені сімʼї можуть отримати кредит у Держмолодьжитлі за незмінною ставкою в 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості житла, яке обирає сам позичальник.

Також ухвалили рішення про додаткове фінансування у 100 млн євро проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло". Ці кошти спрямують на надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищені оселі. 

За словами Зикової, житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих внаслідок повномасштабної війни. 

  • У 2024 році Україна вже отримала від БРРЄ 100 млн євро через проєкт HOME. Цей проєкт дозволяє власникам житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло єВідновлення, придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. 
  • Українці можуть отримати сертифікат у межах проєкту HOME, подавши запит через послугу єВідновлення та отримати відповідні сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. 
  • Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифікату буде опрацьовувати та схвалювати спеціальна Державна комісія з компенсації. Увесь перебіг розгляду заяви можна буде бачити у мобільному застосунку Дія.
  • Понад 5 000 громадян вже отримали нове житло. Близько 1643 об’єктів житлової нерухомості придбали за рахунок коштів Банку розвитку ради Європи у 2024 році.
  • У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який спрощує для ВПО процедуру компенсації за знищене майно.
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