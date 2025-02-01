Цього року Данія розширить фінансування українського ОПК

Данія розширення фінансування українського оборонно-промислового комплексу у 2025 році та залучить до цієї ініціативи більше партнерів.
Про це йдеться у повідомленні Міністрества оборони України.
Очільники оборонних відомств України та Данії Рустем Умєров та Данії Троельс Лунд Поульсен обговорили подальший розвиток "данської моделі" прямого фінансування українського оборонно-промислового комплексу.
"Ця ініціатива, започаткована Данією, вже довела свою ефективність: у 2024 році вона забезпечила Збройні сили України озброєнням на 588 млн євро. Ми прагнемо ще більшого", – наголосив Рустем Умєров.
До "данської моделі" фінансування українського ОПК вже приєдналися Швеція, Норвегія, Ісландія та Канада. Крім того, у 2024 році Європейський Союз ухвалив рішення спрямувати частину прибутків від заморожених російських активів на підтримку української оборонної промисловості за цим механізмом.
У Міноборони додали, що одним із ключових напрямів співпраці визначено виробництво радарів, дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Також сторони обговорили постачання запчастин для броньованої техніки, що дозволить значно пришвидшити її ремонт і повернення у стрій.
- "Данська модель" дає змогу залучати фінанси від партнерів саме в українське оборонне виробництво.
- У червні минулого року Україна і Данія підписали меморандум щодо закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників.
- Пізніше стало відомо, що Данія профінансує виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана" на близько 116,9 млн доларів. А вже у вересні цю техніку вже поставили у ЗСУ.
- Восени країни Північної Європи підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні, зокрема Швеція пообіцяла профінансувати виробництво українських далекобійних дронів.
- Крім "данської моделі" в Україні розглядають і "французьку", коли інвестиції залучатимуть не у виробництво зброї, а у створення саме нових виробництв.