Цього року Данія розширить фінансування українського ОПК

Данія розширення фінансування українського оборонно-промислового комплексу у 2025 році та залучить до цієї ініціативи більше партнерів.

Про це йдеться у повідомленні Міністрества оборони України.

Очільники оборонних відомств України та Данії Рустем Умєров та Данії Троельс Лунд Поульсен обговорили подальший розвиток "данської моделі" прямого фінансування українського оборонно-промислового комплексу.

"Ця ініціатива, започаткована Данією, вже довела свою ефективність: у 2024 році вона забезпечила Збройні сили України озброєнням на 588 млн євро. Ми прагнемо ще більшого", – наголосив Рустем Умєров.

До "данської моделі" фінансування українського ОПК вже приєдналися Швеція, Норвегія, Ісландія та Канада. Крім того, у 2024 році Європейський Союз ухвалив рішення спрямувати частину прибутків від заморожених російських активів на підтримку української оборонної промисловості за цим механізмом.

У Міноборони додали, що одним із ключових напрямів співпраці визначено виробництво радарів, дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Також сторони обговорили постачання запчастин для броньованої техніки, що дозволить значно пришвидшити її ремонт і повернення у стрій.