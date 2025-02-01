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Цього року Данія розширить фінансування українського ОПК

Також Данія залучить нових партнерів. 

Цього року Данія розширить фінансування українського ОПК
Очільники оборонних відомств України та Данії Рустем Умєров та Данії Троельс Лунд Поульсен
Фото: Міноборони

Данія розширення фінансування українського оборонно-промислового комплексу у 2025 році та залучить до цієї ініціативи більше партнерів.

Про це йдеться у повідомленні Міністрества оборони України.

Очільники оборонних відомств України та Данії Рустем Умєров та Данії Троельс Лунд Поульсен обговорили подальший розвиток "данської моделі" прямого фінансування українського оборонно-промислового комплексу.

"Ця ініціатива, започаткована Данією, вже довела свою ефективність: у 2024 році вона забезпечила Збройні сили України озброєнням на 588 млн євро. Ми прагнемо ще більшого", – наголосив Рустем Умєров.

До "данської моделі" фінансування українського ОПК вже приєдналися Швеція, Норвегія, Ісландія та Канада. Крім того, у 2024 році Європейський Союз ухвалив рішення спрямувати частину прибутків від заморожених російських активів на підтримку української оборонної промисловості за цим механізмом.

У Міноборони додали, що одним із ключових напрямів співпраці визначено виробництво радарів, дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Також сторони обговорили постачання запчастин для броньованої техніки, що дозволить значно пришвидшити її ремонт і повернення у стрій.

  • "Данська модель" дає змогу залучати фінанси від партнерів саме в українське оборонне виробництво.
  • У червні минулого року Україна і Данія підписали меморандум щодо закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників.
  • Пізніше стало відомо, що Данія профінансує виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана" на близько 116,9 млн доларів. А вже у вересні цю техніку вже поставили у ЗСУ.
  • Восени країни Північної Європи підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні, зокрема Швеція пообіцяла профінансувати виробництво українських далекобійних дронів.
  • Крім "данської моделі" в Україні розглядають і "французьку", коли інвестиції залучатимуть не у виробництво зброї, а у  створення саме нових виробництв. 
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