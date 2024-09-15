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Україна отримала 18 нових артилерійських установок "Богдана" закуплених Данією

Профінансовані Данією САУ "Богдана" наразі вже перебувають на озброєнні.

Україна отримала 18 нових артилерійських установок "Богдана" закуплених Данією
САУ "Богдана"
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Збройні сили України вже отримали 18 нових САУ "Богдана", виготовлених за фінансової підтримки Данії.

Про це повідомив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен під час свого виступу на форумі "Ялтинська європейська стратегія", пише "Мілітарний".

За словами міністра оборони, артилерійські системи "Богдана", закупівля яких була профінансована країною, наразі вже перебувають на озброєнні.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам", — розповів Поульсен.

За словами міністра, закуповувати зброю безпосередньо в Україні, а також здійснювати її технічно-матеріальну підтримку набагато простіше, адже для цього потрібно значно менше коштів. Поульсен закликав європейські країни фінансувати виробництво зброї в Україні.

У свою чергу, колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін зазначив, що Україна здатна виробляти та реалізовувати більше проєктів, які допомогли б країні у війні, але єдиним гострим питанням залишається достатнє фінансування.

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