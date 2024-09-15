"Укрзалізниця" скасувала поїзди до України через сильні повені в Польщі і Чехії

Обидва поїзди з Праги до Чопа і до Перемишля досі на території Чехії без шансів прибути вчасно.

Через сильні повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовані низка рейсів, зокрема і потяги до України.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Станом на зараз, обидва поїзди з Праги до Чопа і до Перемишля досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

"Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо звязатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", — попередили у компанії.

Тим часом у Польщі через рекордні повені евакуюють жителів. У деяких районах рівень опадів за добу був найбільшим із 1997 року. Відомо про одного загиблого.