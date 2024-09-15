Армія РФ завдала авіаудару по Херсонщині, є постраждалі

У Херсоні ворог скинув вибухівку з дрона на двох цивільних.

Вночі окупанти вдарили з авіації по населеним пунктам Бериславського району, а вранці 15 вересня ворог атакував цивільних з безпілотника.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок авіаудару по Бериславському району одна людина дістала поранення. 72-річну жінку з вибуховою травмою, пораненням обличчя, шиї, надпліччя та руки госпіталізували.

Вранці 15 вересня у Херсоні двоє людей звернулись по меддопомогу через ворожу атаку з безпілотника. Вибухові травми та уламкові поранення дістали чоловіки, 62 та 65 років.