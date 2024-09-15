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Внаслідок ворожих ударів по Нікополю постраждали дві людини

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганеька та Червоногригорівська громади.

Внаслідок ворожих ударів по Нікополю постраждали дві людини
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Унаслідок ворожого обстрілу в Нікополі Дніпропетровської області поранено двох людей, одна людина зазнала поранень.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ворожі атаки у Нікополі двоє постраждалих. Осколкове поранення грудної клітини отримав 37-річний чоловік. Він госпіталізований. 75-річна жінка лікуватиметься вдома", — ідеться у повідомленні. 

Також через обстріли понівечений приватний будинок,  там виникла пожежа, яку вже ліквідували. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, автомийка, легковик і лінія електропередач. 

Під ворожими обстрілами опинилися Марганецька та Червоногригорівська громади. Наслідки обстрілів уточнюються. 

"Загалом ввечері, вночі і зранку агресор скеровував зброю на район понад пів десятка разів. Використовував важку артилерію, дрони-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА", — зазначив Лисак.

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