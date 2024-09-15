Російська армія вбила трьох людей у Запорізькій області

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

120 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новопавлівки.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Лобковому, П'ятихатках, Гуляйполю, Рівнопіллю, Верхній Терсі та Малинівці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через російські обстріли у Пологівського району Запорізької області загинули троє чоловіків. Ворог впродовж доби завдавав ударів з різних видів озброєння.

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