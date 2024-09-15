Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Про два проблемні напрямки
Про два проблемні напрямки
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія вбила трьох людей у Запорізькій області

Під ворожими обстрілами опинилися 11 населених пунктів Запоріжжя.

Російська армія вбила трьох людей у Запорізькій області
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Через російські обстріли у Пологівського району Запорізької області загинули троє чоловіків. Ворог впродовж доби завдавав ударів з різних видів озброєння.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 275 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Лобковому, П'ятихатках, Гуляйполю, Рівнопіллю, Верхній Терсі та Малинівці. 

141 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

5 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе.

120 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новопавлівки.  

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies