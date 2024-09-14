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Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея

Начальник ГУР зауважив, що ті обʼєми військової допомоги Росії, які йдуть з Північної Кореї, не співставні ні з чим.

Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
Ілюстративне фото: Кім Чен Ин під час випробування зброї

Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES). 

“Ті обʼєми процесів, які вони [КНДР] постачають, вони напряму впливають на інтенсивність дійових дій”, – зазначив Буданов.

За його даними, з моменту прибуття корабля з Північної Кореї проходить вісім-дев'ять днів, поки боєприпаси досягнуть фронту. Потім десь протягом двох тижнів вони це інтенсивно використовують. 

“Так, постачання ракет – неприємно для нас, але таке постачання боєприпасів – з цим не можемо нічого зробити”, – каже Буданов. 

Він зазначив, що розвідка бачить весь маршрут: прихід корабля у порт, розвантаження, пересування залізницею тощо.

Буданов зауважив, що ті обʼєми військової допомоги Росії, які йдуть з Північної Кореї, вони не співставні ні з чим.

  • За даними американської розвідки, Іран поставив Росії ракети. Раніше Тегеран постачав лише ударні дрони типу "шахед". Цього тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що доказів використання цих ракет поки немає, але інформація про постачання – є.
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