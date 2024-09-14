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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, поранено жінку

Пошкоджені також багатоквартирні будинки, транспортні засоби, освітній заклад та господарські споруди.

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, поранено жінку
Фото: dnipropetrovskaODA

Російська армія атакувала сьогодні два райони Дніпропетровської області. Поранення отримала 67-річна жінка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Жінка постраждала у Марганецькій громаді Нікопольського району. Там зайнялася приватна оселя, пожежу погасили. 

Росіяни цілилися також по Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах району.

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У самому Нікополю вогонь охопив квартиру п'ятиповерхівки. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки, автобус та авто.

В інших населених пунктах побиті ліцей, вісім будинків, три господарські споруди та лінія електропередач. Загинула свійська тварина.

На Зеленодольську громаду Криворіжжя противник скерував дрон-камікадзе. Там зачепило агропідприємство, поранених і жертв немає.

У ніч на 14 вересня російська армія осбтріляла з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. По Нікополю окупанти вгатили чотири рази. 

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