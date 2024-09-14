"Телепортація" не вдалася: на кордоні затримали спритника, який намагався оминути пункт пропуску

Чоловікові у цьому намагалася допомогти жінка.

На Львівщині прикордонники 7 Карпатського загону виявили 32-річного жителя Запоріжжя, який мав намір незаконно перетнути держкордон.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Спритник влаштував справжній експеримент з гіпотетичного перенесення матерії з однієї точки простору в іншу без проходження фізичного простору між ними", – йдеться у повідомленні.

Чоловік із своєю напарницею прямував на Закарпаття, щоб незаконно перетнути кордон. Проте на шляху в подорожніх був пост прикордонників. Щоб його оминути, 25-річна жінка висадила парубка за пів кілометра до поста, проїхала його сама і зупинилась неподалік.

Фото: ДПСУ Жінка допомагала нелегалу уникнути прикордонного поста

Чоловік мав непомітно обійти прикордонників лісосмугою і сісти у транспортний засіб, щоб продовжити подорож. Однак у процесі "телепортації" чоловіка зафіксував дрон прикордонників.

Прикордонники поінформували компетентні органи. Стосовно винахідливого громадянина склали протокол з ч.1 ст. 204-1 КУпАП та передали його співробітникам Національної поліції.

Прикордонники в горах відшукали молодика, який намагався потрапити до Румунії і ледь не загинув.