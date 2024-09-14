Сили ППО знищили 32 ворожі дрони на півдні України

Сили ППО у ніч 14 вересня знищили 32 ворожі дрони на південному напрямку. Найбільше ворожих цілей збили на Одещині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Вночі 14 вересня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито 32 ударні безпілотники "Shahed-136/131". Зокрема: 27 на Одещині, 3 на Херсонщині, по 1 – на Миколаївщині та Дніпропетровщині", — ідеться у повідомленні.

Також знищено розвідувальний безпілотник "ZALA".