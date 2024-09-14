Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)

Ще 103 українських Воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. Серед них — захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі».

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських", — ідеться у повідомленні.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що переважна більшість звільнених утримувалися в полоні з перших днів війни.

"Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ", — написав Лубінець.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.