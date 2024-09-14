На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція

Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

На Хмельниччині в результаті спецоперації КОРД затримав чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Інцидент трапився уночі 14 вересня в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години.

Фото: Нацполіція

За інформацією поліції, водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння – «Драгер» засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці склали на водія протокол і після цього він пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.

"Повернувся водій до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців", — ідеться у повідомленні поліції.

Зловмисник випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу.

Фото: Нацполіція

В результаті стрілець поранив одного з працівників поліції та пасажира авто.

"Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронець перебуває у важкому стані. Також пошкоджено два службових авта: одне екіпажу, який зупинив зловмисника, інше - бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам", — додали правоохоронці.

В результаті проведення спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД затримали стрільця.